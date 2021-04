Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Cavani aurait trouvé son prochaine club !

Publié le 9 avril 2021 à 8h48 par La rédaction mis à jour le 9 avril 2021 à 9h35

Edinson Cavani se rapprocherait de plus en plus d’un transfert en Argentine. Si le joueur veut pour l'instant rester en Europe, il prendrait très au sérieux l'option de Boca Juniors, club avec lequel son nom est lié depuis quelques semaines.