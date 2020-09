Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : L'étonnante sortie de Guardiola sur son avenir !

Publié le 21 septembre 2020 à 10h20 par La rédaction mis à jour le 21 septembre 2020 à 10h22

En fin de contrat en juin prochain, Pep Guardiola aimerait poursuivre son aventure à Manchester City. Mais le technicien espagnol reconnaît avoir encore du travail pour être prolongé.