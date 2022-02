Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : L'énorme aveu de Guardiola sur Harry Kane !

Publié le 19 février 2022 à 23h47 par P.L. mis à jour le 19 février 2022 à 23h50

Auteur d'un grand match face à Manchester City ce samedi, Harry Kane a prouvé qu'il avait encore les qualités d'un très grand attaquant. Après la rencontre, Pep Guardiola est revenu sur l'intérêt des Citizens pour le buteur anglais, avouant qu'il connaît parfaitement les talents du joueur de 28 ans.