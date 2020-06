Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : L’énorme annonce de Pep Guardiola sur Leroy Sané !

Publié le 19 juin 2020 à 15h20 par La rédaction

Alors que Leroy Sané est annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich, Pep Guardiola a confirmé que l’ailier allemand souhaitait quitter Manchester City au terme de la saison.