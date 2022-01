Foot - Mercato

Mercato : L'énorme coup de gueule Benitez sur Lucas Digne !

Publié le 3 janvier 2022 à 15h05 par La rédaction mis à jour le 3 janvier 2022 à 15h10

Alors que Lucas Digne serait dans le viseur de plusieurs clubs cet hiver, Rafael Benitez a pointé du doigt le comportement du Français avec Everton.