Mercato - LOSC : Une recrue estivale déjà sur le départ !

Publié le 22 décembre 2020 à 17h40 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sven Botman pourrait d'ores et déjà être sur le départ, alors que le défenseur néerlandais attiserait les convoitises de plusieurs cadors européens.