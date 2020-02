Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier serait bien passé à côté d'un coup à 55M€ !

Publié le 1 février 2020 à 7h00 par La rédaction

Très courtisé lors de ce mercato d’hiver, Boubakary Soumaré aurait refusé une offre importante de Newcastle dans les dernières heures du mois de janvier.

Boubakary Soumaré (20 ans) a décidément été très courtisé en ce mois de janvier. Le très prometteur milieu de terrain réalise une saison impressionnante et voit donc logiquement un certain nombre d’écuries se renseigner sur lui. Et ces dernières ne sont pas les moins prestigieuses puisque Liverpool, Naples, le Real Madrid et Newcastle seraient intéressés par le profil de Soumaré, comme le 10 Sport vous l'annonçait récemment.

Soumaré aurait recalé Newcastle, qui offrait 45M€ + 10M€ de bonus