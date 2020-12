Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Bamba annonce la couleur pour son avenir

Publié le 6 décembre 2020 à 15h20 par La rédaction

Performant avec le LOSC, Jonathan Bamba pourrait être la prochaine grosse vente des Dogues. Toutefois, pas question de penser actuellement à un départ pour le joueur de Christophe Galtier.