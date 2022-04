Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le départ de Ben Arfa validé par le vestiaire !

Publié le 11 avril 2022 à 4h00 par T.M.

Suite à son clash avec Jocelyn Gourvennec, Hatem Ben Arfa a été mis à pied par le LOSC. Une décision forte qui ne déplairait pas au vestiaire des Dogues.

Pour Hatem Ben Arfa, l’aventure au LOSC devrait être brève. Arrivé cet hiver chez les Dogues, l’international français est sur le point d’être remercié. En effet, cela est en train de virer au fiasco suite au clash entre Ben Arfa et son entraîneur, Jocelyn Gourvennec. Et la direction du LOSC n’a pas tardé à sévir puisque le joueur de 35 ans a été mis à pied avant un possible licenciement dans les jours à venir.

« Le soulagement aurait été de mise »