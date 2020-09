Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le coup de gueule de Galtier !

Publié le 26 septembre 2020 à 9h17 par La rédaction

Alors que son contrat au LOSC aurait été automatiquement prolongé, sans qu'il le sache, Christophe Galtier monte au créneau contre les informations de L'Equipe.