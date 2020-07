Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Klopp, Solskjaer… Nouveau coup de tonnerre pour Osimhen ?

Publié le 16 juillet 2020 à 20h45 par T.M.

Appelé à quitter le LOSC cet été, Victor Osimhen n’a toujours pas d’accord avec son prochain club, lui qui discute pourtant avec Naples depuis plusieurs jours désormais. Et à en croire les informations en provenance d’Italie, un retournement de situation pourrait être à prévoir.

Après seulement un an au LOSC, Victor Osimhen va quitter le club nordiste. Ce jeudi, devant les médias, Marc Ingla a d’ailleurs confirmé cela, annonçant : « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C'est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché ». Mais reste encore à définir la destination du Nigérian. Depuis plusieurs jours désormais, le protégé de Christophe Galtier est proche de Naples, mais les discussions commencent à s’éterniser et les rebondissements se multiplient. D’ailleurs, à en croire les dernières informations de Sportitalia , un coup de tonnerre pourrait être possible et Osimhen pourrait possiblement prendre la direction de la Premier League.

Liverpool et Manchester United à l’affût !

Et si Victor Osimhen ne rejoignait finalement pas Naples ? Selon le média transalpin, les dernières nouvelles ne seraient pas forcément bonnes pour le club d’Aurelio De Laurentiis. En effet, le nouvel agent du Nigérian aurait demandé encore du temps afin notamment de pouvoir discuter avec Liverpool et Manchester United. Et visiblement, les Reds seraient actuellement bien placés pour récupérer Osimhen. Rejoindra-t-il alors plutôt l’effectif de Jürgen Klopp que celui de Gennaro Gattuso ? Réponse dans les prochaines heures.