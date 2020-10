Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Cette recrue estivale qui justifie son choix

Publié le 11 octobre 2020 à 15h34 par La rédaction mis à jour le 11 octobre 2020 à 15h35

Arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sven Botman s'est confié sur son début de saison au sein de la charnière du LOSC.