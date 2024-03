Mercato : L’OM veut recruter une révélation de la CAN !

Arnaud De Kanel

L'OM se projette déjà sur l'été prochain et comme à son habitude, Pablo Longoria promet d'enflammer la fenêtre de transferts. Les premiers noms commencent d'ailleurs à sortir dans la presse. On retrouve notamment celui de Logan Costa, défenseur central de Toulouse qui a été excellent avec le Cap Vert durant la CAN.

Depuis qu'il est devenu président de l'OM, Pablo Longoria nous a habitué à remodeler la majeure partie de son effectif durant les mercato estivaux. L'Espagnol se montre particulièrement actif et il est l'affût de la moindre opportunité même si ce n'est pas toujours une réussite. Fait assez rare, il pourrait décider d'aller piocher en Ligue 1 cet été pour renforcer le secteur défensif de l'OM.



Logan Costa dans le viseur de l'OM

Les défenseurs marseillais pourraient accueillir un nouveau compère cet été. Selon les informations du Corriere dello Sport , l'OM ferait partie des clubs intéressés par le profil de Logan Costa. Très à son aise lors du brillant parcours du Cap Vert à la CAN, le défenseur de 22 ans serait également dans le viseur de la Fiorentina et de Frosinone, deux clubs qui évoluent en Serie A. Le Toulousain est en train de franchir un cap cette saison puisqu'il a brillé sur la scène internationale avec sa sélection, mais également européenne puisqu'il s'est montré au niveau face au Benfica, sur la confrontation retour, et Liverpool. Costa s'est également imposé comme une référence à son poste en Ligue 1. Un acteur de marché le qualifie même de « monstre qui a besoin d'éclore » pour L'Equipe . Pour autant, il assure qu'il restera au Téfécé l'an prochain malgré les courtisans.

«Je serai toulousain l’année prochaine»