Mercato : L’OM tente un gros coup, c’est déjà la guerre

Axel Cornic

Les derniers jours du mercato estival s’annoncent mouvementés pour l’Olympique de Marseille. La qualification manquée en Ligue des Champions va en effet pousser Pablo Longoria à faire des choix et si des joueurs comme Mattéo Guendouzi sont annoncés sur le départ, d’autres pourraient bien arriver pour renforcer l’équipe.

On savait que ce mois d’aout allait être crucial pour l’OM et suite à la défaite face au Panathinaïkós, des choix s’imposent pour Pablo Longoria. Il ne reste en effet plus que quelques jours avant la fin du mercato et beaucoup de choses semblent pouvoir encore arriver.

Aubameyang signe à l'OM, il révèle une discussion en privé https://t.co/8SGOpdtzzs pic.twitter.com/rNX0p3RfO5 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Guendouzi, le dernier départ ?

C’est le cas avec Mattéo Guendouzi, qui semble être devenu en quelques jours le principal candidat au départ. Il faut dire qu’il a actuellement la plus grosse valeurs marchande de l’effectif marseillais devant notamment Valentin Rongier et Chancel Mbemba. Il aurait également la cote à l’étranger, puisque Il Corriere dello Sport parle d’un intérêt prononcé de la Lazio de Maurizio Sarri, qui serait prête à offrir autour des 15M€ pour boucler son transfert.

L’OM rêve de Correa

Parallèlement, l’OM semble toujours étudier des possibles recrues de dernières minutes et une piste semble s’être ouverte en Italie, avec Joaquin Correa. Relevo puis Fabrizio Romano ont en effet annoncé que l’attaquant argentin plairait à Marcelino est pourrait bien être le morceau manquant pour compléter son attaque. L’Argentin ne serait plus du tout dans les plans de Simone Inzaghi et l’Inter semblerait donc plus qu’ouverte à un départ.

La concurrence s’annonce féroce