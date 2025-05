Mercato : L’OM prépare une belle surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il dispose d’une belle cote sur le marché des transferts à l’étranger, Leonardo Balerdi semble finalement bien parti pour rester à l’OM à la surprise générale. À moins d’une offre qui ne se refuse pas, sa direction semble déterminée à conserver le capitaine argentin la saison prochaine.

Et si l’OM parvenait à faire un coup très surprenant cet été avec l’un de ses propres joueurs ? Leonardo Balerdi (26 ans), promu capitaine du club phocéen ces derniers mois, semblait promis à un départ à l’issue de la saison. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2028, le défenseur central de l’OM représente une grosse valeur financière sur le marché, et ne manque pas de courtisans.

Balerdi évasif sur son avenir à l'OM

D’ailleurs, dans un entretien accordé à La Provence la semaine dernière, Balerdi se montrait très flou quant à son avenir à l’OM : « Ça, je ne peux pas le dire. Mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J’ai toujours dit que j’aimerais ramener quelque chose ici à Marseille. J’ai toujours cet objectif. Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, sur le mercato, on va voir, mais je n’ai pas regardé les propositions, je suis à 100 % ici à l’OM. Pour moi, c’est le plus important. Après, je ne sais pas. J’aimerais que l’équipe soit en Ligue des Champions et après je me poserai la question de mon futur », avait confié le capitaine marseillais.

L’OM veut le garder !

RMC Sport dégage une tendance plutôt surprenante à ce sujet et assure qu’à moins d’une offre impossible à refuser sur le plan financier, Leonardo Balerdi ne quittera pas l’OM cet été. Roberto De Zerbi souhaite conserver son pionnier défensif pour disputer la Ligue des Champions, et ce revirement de situation serait donc une belle surprise pour les supporters.