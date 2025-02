Mercato : L'OM perd un crack, il raconte son transfert !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a bouclé plusieurs joli coups lors du mercato hivernal, mais tout n’a pas été parfait. Les échecs commencent peu à peu à faire surface et après Nicolo Fagioli de la Juventus, c’est Reda Belahyane qui a échappé au club phocéen, puisqu’il a quitté l’Hellas Verona pour s’installer à la Lazio.

Ça aurait pu être mieux, Alors que quatre recrues sont arrivées en ce mois de janvier, l’OM semble être passé à côté de quelques coups. C’est notamment le cas en Italie, puisque la presse transalpine évoque depuis quelques heures de l’échec Nicolo Fagioli, avec qui tout semblait être bouclé avant qu’il ne décide finalement de rejoindre la Fiorentina de Raffaele Palladino, en provenance de la Juventus.

L’OM a raté Belahyane

Et les Marseillais semblent avoir loupé un autre milieu de terrain de Serie A, avec Reda Belahyane qui s'est engagé avec la Lazio ! « Marseille et Rennes étaient également là, ainsi que d'autres équipes italiennes importantes qui s'étaient présentées » a révélé Maurizio Setti, ancien président de l’Hellas Verona, désormais conseiller en management. « Chelsea voulait le signer et nous en avons beaucoup parlé, mais ils voulaient un joueur prêt, finalement ils ne l'ont pas considéré comme tel, tant pis pour eux ».

« Il deviendra une idole de la Lazio et fera tomber les fans amoureux »

« Lotito était le plus convaincu et le plus rapide. Nous avons tous les deux conclu un accord, Vérone et la Lazio. Et vous verrez que vous me remercierez, il deviendra une idole de la Lazio et fera tomber les fans amoureux » a poursuivi Setti sur le site lalazio.com, persuadé que Belahyane rencontrera le succès dans son nouveau club. Pour rappel, les négociations entre l’Hellas Verona et la Lazio ont finalement débouché sur un prêt du milieu de terrain marocain, avec une option d’achat fixée à 10M€, hors bonus.