Mercato : L’OM moqué à l’étranger !

Axel Cornic

Le tout dernier jours du mercato, nous vous avons annoncé en exclusivité l’offensive de l’Olympique de Marseille sur Ismaël Bennacer. Pourtant, avant de tout miser sur l’international algérien de l’AC Milan, les dirigeants marseillais semblaient suivre de près Nicolo Fagioli… qui a finalement préféré rester en Italie et signer pour la Fiorentina.

Avec la fin du mercato hivernal, les premières indiscrétions fuitent concernant les différentes réussites ou les échecs. C’est notamment le cas à l’OM, où Roberto de Zerbi aurait bien aimé recruter un certain Nicolo Fagioli, même si comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com c’est Ismaël Bennacer qui est finalement arrivé.

Après Gouiri, l'OM frappe fort ! Bennacer, le joyau milanais, rejoint l'équipe. Prêt pour la révolution ? ⚽️ https://t.co/egeTo8FvEm — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

« Je lui ai parlé au téléphone et il voulait venir à Florence, hier encore il n’attendait que ça »

En manque de temps de jeu, le milieu de terrain de la Juventus semblait pouvoir se relancer à l’OM pour la deuxième partie de saison, mais il a finalement décidé de rejoindre la Fiorentina. Et on apprend ce mardi que cette piste était la seule destination possibles pour l’international italien de 23 ans ! « Je lui ai parlé au téléphone et il voulait venir à Florence, hier encore il n’attendait que ça. On le remercie car il voulait la Fio, il arrivera chargé et motivé » a assuré en conférence de presse son nouveau coach, Raffaele Palladino.

« Il a des qualités techniques, la Fiorentina a fait une belle signature »

« Nicolo est un footballeur fort, je l'ai toujours aimé. Il a du dynamisme et peut jouer aussi bien comme regista à trois que dans un milieu à deux : il a des qualités techniques, la Fiorentina a fait une belle signature » a poursuivi le coach de la Fiorentina, visiblement très heureux d'avoir pu doubler l'OM. « Je suis très satisfait du mercato que nous avons fait, beaucoup de choses ont changé, des joueurs importants sont arrivés, des jeunes joueurs qui vont apporter une valeur ajoutée à une équipe qui était déjà à la hauteur ».