Mercato : L’OM en vente ? Riolo répond à Longoria !

Le nouveau partenariat signé par l’OM avec CMA CGM relance les rumeurs au sujet de la vente du club. Malgré les démentis de Pablo Longoria, et de Rodolphe Saadé, président du groupe CMA CGM, Daniel Riolo voit un signe évident que la vente est relancée.

Ces derniers jours, l'OM a annoncé la signature d'un nouveau partenariat avec le groupe CMA CGM. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs concernant la vente du club. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a toutefois démenti en assurant que « la vente du club n'est pas d'actualité, bien au contraire ». Mais visiblement, cela n'a pas suffi à convaincre Daniel Riolo.

«Ce premier pas m’interpelle»

« J’ai parlé de l’engagement Sponsor Maillot de cette entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Évidemment ça a fait beaucoup de bruit, parce que quand on parle d’une éventuelle vente de l’OM, qui n’a rien pour le coup avec le fameux #VenteOM, dont on nous reprochait de ne pas parler. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. ce sont des dossiers ou tout peut se passer, ou ça discute. Et je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle. L’avantage d’être uniquement Sponsor Maillot, d’entrée, là, maintenant comme ça, je me pose la question… », assure le journaliste au micro de l' After Foot .

«Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit»