Mercato : L’OM avait ses chances pour ce transfert surprise ?

Huit ans et demi après son départ de l'OM, André Ayew effectue son grand retour en Ligue 1 et vient de s'engager avec Le Havre jusqu'en juin 2024. L'attaquant ghanéen de 33 ans s'est confié sur ce choix, lui qui se serait également bien vu revenir au sein du club formateur si l'on en croit ses propos.

Et revoilà André Ayew dans le football français ! Formé à l'OM qu'il avait quitté au terme de son contrat en 2015, l'attaquant ghanéen (114 sélections) était libre depuis son départ de Nottingham Forrest l'été dernier, et il vient de s'engager avec Le Havre où il va tenter de se relancer. Après avoir été présenté à son nouveau public samedi soir, Ayew s'est confié sur ce choix de carrière au micro de Canal + Foot .

« À part l'OM, je n’allais pas regarder beaucoup d’endroits »

Et il semble clairement indiquer qu'il aurait aimé revenir à l'OM si Pablo Longoria s'était manifesté : « À une période, j’avais des opportunités dans différents endroits, que ce soit en Ligue 1 ou à l’étranger. Surtout en début de mercato. Je voulais prendre le temps de bien analyser la situation, de bien analyser ce que je voulais et ce que je recherchais sur le terrain et en dehors, explique l’international ghanéen. Il y a une chose que je savais, c’est que je voulais rentrer en France. Et avec les opportunités que j’avais en France, il faut dire ce qui est : si ce n’est pas l’OM, je n’allais pas regarder beaucoup d’endroits », indique Ayew.

Un projet ambitieux au HAC