Mercato : L’OM a choisi son prochain crack !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM place déjà ses pions en vue du prochain mercato estival, et Pablo Longoria cherche notamment à recruter un piston droit polyvalent pour renforcer son effectif. À ce titre, le président de l’OM en pince clairement pour Timothy Weah, jeune joueur du LOSC, qui remplit tous les critères.

Plus que jamais engagé dans la course au podium, l’OM affiche néanmoins quelques failles depuis plusieurs semaines, et notamment au piste de piston droit. Jonathan Clauss ne semble jamais s’être remis de sa non-sélection en Coupe du Monde avec l’équipe de France, tandis que le jeune Issa Kaboré est encore trop juste, et il paraît surtout improbable que l’OM le conserve au terme de son prêt vu le montant de l’option d’achat fixé par Manchester City (20M€).

Surprise, le PSG s’attaque à une piste XXL de l’OM https://t.co/H95ZwA8Q5n pic.twitter.com/EfFUUGomk8 — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

L’OM cherche un piston droit

L’EQUIPE annonce ainsi dans ses colonnes du jour que la direction de l’OM souhaite étoffer son effectif à ce poste de piston droit, d’autant que Clauss ne sera pas retenu en cas de bonne offre. Et Pablo Longoria a peut-être déjà trouvé son bonheur en Ligue 1…

Weah attendu cet été