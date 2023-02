Mercato : L’OM a bouclé un deal en quelques heures

Pierrick Levallet

L'été dernier, Pablo Longoria a réalisé un joli coup. Le président de l'OM a en effet attiré Chancel Mbemba dans l'effectif phocéen. Depuis, le défenseur central s'est imposé dans la charnière d'Igor Tudor. Le Congolais a d'ailleurs révélé les coulisses de son transfert. Et tout se serait passé très vite entre lui et Pablo Longoria.

L’été dernier, l’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato. Le club phocéen a recruté de nombreux joueurs pour renforcer le onze d’Igor Tudor, fraîchement arrivé sur la Canebière. Pablo Longoria a donc bouclé de nombreux dossiers, dont celui de Chancel Mbemba. Et le deal s’est fait en quelques heures à en croire le défenseur de 28 ans.

Longoria a vite bouclé le dossier Mbemba

« Je prends mon téléphone, je vois un numéro français et il me dit que c’est le président de Marseille. Je ne le crois pas. Il me dit : « J’ai besoin de toi pour venir à Marseille ». J’ai dit « pas de soucis, je suis là ». On a pris contact à 16h, on a fait le deal, et le matin je prends l’avion. J’ai dit à ma femme : « on part à Marseille bébé » » a raconté Chancel Mbemba au micro de Téléfoot .

Mbemba brille à l’OM

Depuis, Chancel Mbemba est devenu indispensable à l’OM. Solide dans ses duels, le Congolais est indiscutable aux yeux d’Igor Tudor. Le technicien croate ne peut plus se passer de l’ancien du FC Porto dans sa charnière centrale (28 matchs disputés toutes compétitions confondues, 4 buts, 1 passe décisive). Pablo Longoria a réussi son coup.