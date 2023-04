Il s'éclate à l'étranger, son arrivée au PSG est déjà actée

Thomas Bourseau

Keylor Navas retrouve une place de titulaire qu’il n’avait plus au PSG depuis le début de son prêt à Nottingham Forest. Requinqué, Navas va cependant devoir effectuer son retour à Paris. Mais cette aventure anglaise l’a fait vibrer. Explications.

Dès la nomination de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur du PSG en juillet 2022, Keylor Navas était fixé sur la suite de son aventure à Paris. En effet, le natif de Marseille affirmait que Gianluigi Donnnarumma allait être le gardien numéro un du club de la capitale. De quoi pousser Navas à aller voir ailleurs, mais son départ pour le Napoli a capoté lors des ultimes moments du mercato estival.

«La situation que je vivais à Paris ne me plaisait pas»

Il aura fallu attendre la session hivernale des transferts pour que le multiple lauréat de la Ligue des champions puisse rebondir en prêt en Angleterre à Nottingham Forest. Un choix que le portier costaricien ne regrette pas au vu de ses récents propos pour Canal+ . « La situation que je vivais à Paris ne me plaisait pas. Je voulais sentir que l’équipe voulait de moi (…). J’ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG. ».

Keylor Navas revit à Forest, le retour au PSG est acté