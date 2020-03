Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Roberto Firmino au Bayern l’été prochain ?

Publié le 10 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Toujours au top de sa forme, Roberto Firmino est considéré par beaucoup d’observateurs comme l’attaquant parfait. Et si Liverpool est un top club européen, le Brésilien pourrait aller voir ailleurs lors du prochain mercato…

Avec 10 buts et 12 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues avec Liverpool, Roberto Firmino ne réalise pas forcément la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique. Pourtant, le buteur brésilien semble plus que jamais à son meilleur niveau, tant il est important dans le dispositif tactique de Jürgen Klopp. Capable de gestes techniques de grande classe, que ce soit pour éliminer, passer le ballon ou tout simplement frapper au but, Firmino est considéré comme « l’attaquant parfait » par de nombreux observateurs. Et le Brésilien serait courtisé par le Bayern Munich pour la saison prochaine…

Firmino en successeur de Lewandowski ?

Si Robert Lewandowski semble imbougeable à la pointe de l’attaque du Bayern Munich, Roberto Firmino pourrait changer la donne. Les dirigeants Bavarois étant à la recherche d’un buteur remplaçant à Lewandowski, et pourquoi pas d’un successeur, Roberto Firmino serait une piste pour le Rekordmeister . Lié aux Reds de Liverpool jusqu’en juin 2023, Firmino pourrait retourner en Allemagne 5 ans après avoir quitté Hoffenheim pour Liverpool. Un transfert qui pourrait dépasser la barre des 100M pour un joueur évalué à 90M par Transfermarkt , à 28 ans.

Un transfert pour l’avenir de Werner ?