Mercato - Liverpool : Pour les Reds, il n’y a pas de cas Jürgen Klopp !

Publié le 22 mars 2021 à 15h20 par La rédaction

Annoncé sur le départ et proche de prendre en main la sélection allemande, Jürgen Klopp aurait toujours la totale confiance des dirigeants de Liverpool selon Fabrizio Romano.