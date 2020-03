Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Où ira Adam Lallana ?

Publié le 7 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

En fin de contrat à la fin de la saison à Liverpool, Adam Lallana ne sera pas conservé par le champion d’Europe.

Une page se tourne dans la carrière d’Adam Lallana. Arrivé en 2014 à Liverpool contre une somme avoisinant les 30 millions d’euros en provenance de Southampton, le contrat de l’international anglais prend fin en juin prochain. Il n’a toujours pas prolongé, et devrait donc partir gratuitement à l’issue de cette saison, qui pourrait le voir sacré champion d’Angleterre avec les Reds .

Arsenal et Tottenham sont sur le coup