Foot - Mercato

Mercato - Liverpool : Klopp énervé à cause du dossier Koulibaly ?

Publié le 10 février 2021 à 14h33 par G.d.S.S. mis à jour le 10 février 2021 à 14h35

Alors qu’il cherchait à faire venir Kalidou Koulibaly cet hiver à Liverpool, Jürgen Klopp n’a pas été écouté par sa direction et serait très agacé en interne.