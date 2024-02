Mercato : L'Europe s'arrache un joueur du FC Nantes

Arnaud De Kanel

Le FC Nantes a renoué avec la victoire dimanche en faisant chuter Toulouse. Les Canaris ont pu s'appuyer sur l'homme en forme du moment, Mostafa Mohamed. L'attaquant égyptien a brillé à la CAN et il poursuit sur sa lancée en Ligue 1, lui qui a adressé une passe décisive et marqué un but. Plusieurs clubs européens surveilleraient avec attention sa situation.

Jocelyn Gourvennec tient son deuxième succès en Ligue 1 avec le FC Nantes. Dimanche, les Canaris sont allés s'imposer à Toulouse et se donnent un peu d'air. Mostafa Mohamed a été précieux en inscrivant le premier but avant de servir sur un plateau son nouveau compère d'attaque Tino Kadewere. Les récentes performances de l'Egyptien ne passent pas inaperçues.

Transfert de dernière minute au FC Nantes, il jubile https://t.co/GKX02ydSck pic.twitter.com/bR4M6pGvCU — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Mohamed en feu en 2024

Mostafa Mohamed démarre la nouvelle année pied au plancher. Buteur lors des 4 matchs de l'Egypte à la CAN, l'attaquant nantais ne baisse pas de régime. Malgré un match compliqué contre le RC Lens la semaine, Mohamed a répondu présent à Toulouse, se distinguant avec un beau coup-franc, son deuxième de la saison en Ligue 1, et une passe décisive. Il compte désormais 7 buts en championnat. De quoi alerter certains clubs européens.

Le Nantais est courtisé