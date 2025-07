Mercato : Les prochains transferts qui vont éviter des galères à l’OM !

Si l'OM s'est renforcé défensivement avec CJ Egan-Riley et Facundo Medina, avec Angel Gomes, le club phocéen a fait venir du sang neuf dans l'entrejeu. L'Anglais, arrivé libre du LOSC, rejoint ainsi Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emile Höjbjerg. Mais voilà que ce ne serait pas suffisant pour affronter la saison à venir pour l'OM...

« Plus tu as des joueurs techniques, mieux l’OM se portera »

L'OM semble être bien équipe au milieu de terrain, cela ne serait pas assez pour Robert Pirès. Si l'OM veut s'éviter des galères dans ce secteur pour la saison à venir, il faut encore amener de la qualité. « Les priorités de recrutement de l’OM c’est quoi ? Il faut ajouter des joueurs. L’OM a fait une belle saison, ils ont fini 2ème du championnat, tu vas directement en Ligue des Champions, tu as un projet qui va certainement plaire à des joueurs. Donc rajouter des joueurs, de la qualité technique, surtout au milieu de terrain. Ça c’est important et primordial pour l’OM. Le milieu n’est pas déjà le plus fort à l’OM ? Il faut en rajouter toujours. Je pense que plus tu as des joueurs techniques au coeur du jeu, plus l’équipe sera bonne. Sur une saison, avec toutes les compétitions, ça va être dur pour les joueurs de jouer tous les matchs. Plus tu as des joueurs techniques, mieux l’OM se portera » a expliqué le champion du monde 98, passé par l'OM, pour Carré.