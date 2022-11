Foot - Mercato - PSG

Mercato : Légende du PSG, il vit un calvaire à l'étranger

Publié le 1 novembre 2022

Arthur Montagne

Bien qu'il disposait d'une option dans son contrat pour prolonger au PSG, Angel Di Maria s'est vu indiquer la porte de sortie par le club de la capitale. Le Fideo a donc rebondi à la Juventus, mais son aventure turinoise commence très mal, au point qu'un départ semble déjà l'issue la plus probable.

En fin de contrat au PSG, Angel Di Maria n'a jamais caché qu'il se voyait bien finir sa carrière européenne à Paris avant de retourner en Argentine. Néanmoins, le club de la capitale a décidé de ne pas le prolonger, notamment dans le but de réaliser des économies pour conserver Kylian Mbappé. Angel Di Maria a donc rejoint la Juventus. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Di Maria encore blessé, va rater ses retrouvailles avec le PSG

En effet, malgré quelques gestes de génie pour ses débuts, Angel Di Maria enchaîne les blessures et sera encore absent mercredi soir pour ses retrouvailles avec le PSG. L'Argentin n'a ainsi disputé que 333 minutes depuis son arrivée et alors que son contrat s'achève en juin prochain, un départ semble déjà être l'issue la plus probable.

«Nous parlons d'un joueur fini»