Mercato : Le vestiaire du Real Madrid fait ses adieux à Casemiro

C’est désormais officiel depuis vendredi, Casemiro a quitté le Real Madrid pour rejoindre Manchester United. Un transfert retentissant tant le Brésilien a marqué de son empreinte l’histoire de la Casa Blanca. Aux côtés de Luka Modric et de Toni Kroos, il aura soulevé cinq Ligue des champions et a formé avec eux l’un des meilleurs trios de l’histoire au milieu de terrain. D’ailleurs, ces deux compères ont tenu à lui adresser un vibrant message…

C’est assurément l’un des transferts de l’été et personne ne l’avait vu venir. Ce vendredi, Casemiro a officiellement signé à Manchester United. Et tout s’est fait très vite. Après un début de saison chaotique en Premier League, les Red Devils souhaitaient absolument se renforcer d’ici la fin du mercato, notamment au milieu de terrain. Et après avoir échoué sur les pistes Frenkie de Jong et Adrien Rabiot, Manchester United a jeté son dévolu sur Casemiro, l’un des tauliers du Real Madrid. Séduit par cet intérêt, le Brésilien rejoint donc l’Angleterre contre une somme de près de 70M€.

Casemiro-Modric-Kroos, un trio entré dans la légende

Et ce départ surprise de Casemiro a fait l’effet d’une bombe du côté du Real Madrid. Il faut dire que le Brésilien était l’un des tauliers de la Casa Blanca . Après huit années exceptionnelles, le trio Casemiro-Modric-Kroos a donc été démantelé. Avec cinq Ligue des champions soulevées, les trois joueurs ont formé l’un des meilleurs trios de l’histoire au milieu de terrain, si ce n’est le meilleur. Ce milieu qui a été l’une des grandes forces du succès du Real Madrid sur cette dernière décennie.

« Nous avons marqué l’histoire, mec ! »

Et bien entendu, les deux compères de Casemiro au milieu de terrain ont tenu à lui adresser un vibrant hommage dans Marca : « Avec toi, mon cher Case, il était impossible de ne pas transpirer... en toute situation. Parce que tu ne nous laissais pas nous détendre même dans le bain turc. Rester là-bas était un autre supplice : tu disais à quelqu'un d'y aller et tu avais presque des vélos d'exercice et des poids prêts là-bas. Une chose pour tes nouveaux collègues à connaître. Parce qu'avec toi, même le hammam était une salle de sport... et tu n'autorisais les gens à s'allonger que lorsqu'il était temps de faire des abdominaux. Je vais te regretter. En tant que professionnel exemplaire. Comme un joueur de haut niveau. En tant que combattant qui m'a sauvé de plusieurs... Mais, surtout, en tant que bonne personne. Nous avons marqué l'histoire, mec ! Quelle étape mythique... Désormais nos chemins sportifs se séparent, mais notre amitié demeure. Je t'assure. Je te souhaite le meilleur, à bientôt. Bonne chance. Ton Tony » a déclaré Toni Kroos.

« Tu as été le meilleur garde du corps du monde »