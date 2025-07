Mercato : Le transfert qui peut sauver l’OM !

Cet été, l’OM s’est déjà bien renforcé en défense centrale et ce n’est pas terminé. Pablo Longoria souhaiterait encore être actif dans ce secteur, mais il pourrait également perdre gros. En effet, Leonardo Balerdi est pisté par la Juventus de Turin et l’Argentin fait partie des deux cibles prioritaires de la direction turinoise.

Après une première saison réussie sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM compte faire encore mieux la saison prochaine. Cela sera difficile avec la Ligue des champions à gérer en plus et Pablo Longoria s’attelle donc à renforcer qualitativement et quantitativement l’effectif marseillais.