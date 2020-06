Foot - Mercato

Mercato : Le transfert de Werner à Chelsea bloqué par le Covid-19 ?

Publié le 12 juin 2020 à 9h40 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2020 à 9h44

Alors que tout semble régler pour que Timo Werner rejoigne Chelsea, le transfert de l’international allemand serait bloqué en raison de la crise sanitaire du Covid-19.