Mercato - OM : Domenech clashe déjà le nouvel entraîneur !

La rédaction

L’OM semble enfin tenir le bon bout pour son prochain entraîneur. Sans coach depuis le départ de Jean-Louis Gasset en mai dernier, les Phocéens ont multiplié les pistes, essuyant plusieurs échecs. Notamment pour Paulo Fonseca, qui était pendant un temps le chouchou des dirigeants marseillais, mais qui a préféré s’orienter vers l’AC Milan. Face à ces différents couacs, les pensionnaires du Vélodrome ont surpris tout le monde, puisque Roberto De Zerbi serait proche de s’engager avec les Olympiens. Mais pour Raymond Domenech, l’Italien serait une erreur de casting.

Alors que le mercato a ouvert ses portes le 10 juin dernier, l’OM cherche de son côté toujours un entraîneur. Si la situation commençait à devenir alarmante chez les pensionnaires du Vélodrome, les multiples rumeurs annonçant que Roberto De Zerbi était proche de s’engager avec les Phocéens ont sans doute redonné le sourire aux supporters marseillais. Pourtant, cette possible arrivée de l’actuel coach de Brighton ne plaît pas à tout le monde. Raymond Domenech a affiché sa défiance vis-à-vis du technicien de 45 ans.

L’OM frôle la crise, McCourt prend une grande décision ! https://t.co/EXuOC6hCzs pic.twitter.com/JJlfHnOgyR — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« C’est le Reims français, bravo »

Sur la Chaîne l’ÉQUIPE , l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech, a remis en question le choix Roberto De Zerbi. À en croire les dires du natif de Lyon, l’Italien est surestimé : « L’OM veut que des entraineurs étrangers, bravo, parce que ça plaît en Europe, mais De Zerbi n’a pas un palmarès supérieur à beaucoup de coaches. Brighton ? Ils ont fini combien du dernier championnat anglais ? Il est derrière tous les gros. C’est le Reims français, bravo. C’est sa place. Il était à Sassuolo avant et n’a fait qu’une année à Donetsk… Je n’ai rien contre le fait qu’il soit italien. Il s’est rendu compte que l’année prochaine il allait finir 15e à Brighton, et c’est pour ça qu’il est parti. »

« Gattuso quand il est arrivé, on disait la même chose »