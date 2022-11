Mercato : Le Real Madrid sérieusement menacé pour le successeur de Benzema ?

Pierrick Levallet

À 34 ans, Karim Benzema s'approche de plus en plus de la fin de sa carrière. Le Real Madrid se chercherait donc un nouvel attaquant star pour remplacer l'international tricolore. Dans cette optique, Florentino Pérez pourrait se pencher sur le dossier d'Harry Kane. Le Bayern Munich travaillerait déjà sur le transfert du joueur de 29 ans. Mais le club bavarois serait assez sceptique.

À 29 ans, Harry Kane a passé le plus gros de sa carrière du côté de Tottenham. Alors que son contrat expire en juin 2024, l’Anglais pourrait faire ses valises et s’envoler vers une nouvelle destination d’ici l’été prochain. L’attaquant des Spurs n’a pas remporté le moindre trophée au cours de sa carrière. Il pourrait alors choisir un club qui a beaucoup plus de chance de gagner un titre. Et il pourrait notamment être désigné comme le successeur du Ballon d’Or 2022.

Le Real Madrid pense à Kane pour succéder à Benzema

D’après SPORT , le Real Madrid aimerait le profil d’Harry Kane. Le club madrilène pourrait donc se jeter sur l’attaquant de 29 ans pour qu’il soit le prochain attaquant star de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti après Karim Benzema. L’Anglais serait d’ailleurs un « vieux souhait » de Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca . Reste maintenant à voir si le Real Madrid parviendra à négocier avec Tottenham. En attendant, les Merengue pourraient bien voir l’un des prétendants d’Harry Kane ralentir un peu la cadence sur le dossier.

Le Bayern est sceptique