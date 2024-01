Mercato : Le Real Madrid joue avec le feu ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid enchaîne les coups durs. Après Eder Militao, David Alaba s'est sérieusement blessé au genou. Pour le remplacer, Carlo Ancelotti a décidé de décaler Aurélien Tchouameni. En attendant l'arrivée d'un nouveau défenseur central ? Comme indiqué par le technicien italien, son club souhaite prendre le risque de ne recruter personne cet hiver.

Carlo Ancelotti doit bricoler. En l'absence d'Eder Militao et de David Alaba, sérieusement blessés, l'entraîneur du Real Madrid doit trouver des solutions pour renforcer sa défense centrale. Habituellement positionné au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni dépanne à ce poste. Et cela pourrait bien durer puisque Carlo Ancelotti a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de recruter un nouveau défenseur durant ce mercato hivernal.

Mercato - Real Madrid : L'entraineur balance sur le retour d'une star https://t.co/1MDcr6hyDO pic.twitter.com/wuq7ZuBYSy — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Le Real Madrid ne veut pas de renfort défensif

« Pour l'instant, nous n'envisageons pas de recruter un autre défenseur central. Il nous manque deux défenseurs centraux très importants, mais nous en avons deux autres en qui nous avons une grande confiance, Rüdiger et Nacho, et Tchouaméni et Carvajal peuvent faire l'affaire dans l’urgence » avait confié le coach du Real Madrid il y a quelques jours. Mais pour Ramon Alvarez de Mon, le club espagnol a tout intérêt à mettre la main sur un renfort cet hiver, surtout avec l'enchaînement qui attend Carlo Ancelotti.

« Il faut faire quelque chose »