Ils font une demande surprenante au Real Madrid

Ce samedi soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du modeste club d'Arandina, pensionnaire de quatrième division, pour son entrée en matière en Coupe du Roi. Une véritable aubaine pour la formation de Castille-et-León, qui a envoyé une requête étonnantes aux Madrilènes. En effet, les joueurs d'Arandina ont dressé une liste des maillots qu'ils aimeraient recevoir à l'issue de la rencontre.

Comme un peu partout en Europe, c'est le week-end des coupes nationales. Si le PSG a été vernis au tirage au sort, héritant de l'US Revel, pensionnaire de Régionale 1 (6e division), le Real Madrid a lui aussi été plutôt chanceux, tirant le modeste club d'Arandina, équipe de quatrième division espagnole, qu'il affronte ce samedi soir pour son entrée en lice en Coupe du Roi (21h30).

Les joueurs d'Arandina veulent des maillots du Real Madrid

Une véritable aubaine pour les joueurs d'Arandina en ce 6 janvier, jour où l'on célèbre en Espagne la visite des Rois Mages, censés apporter des cadeaux. Et les joueurs du club de Castille-et-León comptent bien profiter de la venue de la Maison-Blanch e pour réclamer quelques présents. En effet, chaque joueur a indiqué sur une liste adressée aux Madrilènes le maillot qu'il aimerait recevoir à l'issue de la rencontre. S'il réalise un début de saison époustouflant, Jude Bellingham n'est pas le joueur le plus réclamé, mais il s'agit de Luka Modric. En effet, 9 des 22 joueurs d'Arandina souhaitent recevoir le maillot du Croate, contre trois pour l'Anglais. S'en suivent Toni Kroos et Rodrygo, réclamés deux fois, puis Nacho, Kepa, Courtois et Vinicius.

«Si le Real peut nous aider à avoir plus de maillots, ce serait bienvenu»