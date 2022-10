Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens va se faire avoir à son propre jeu pour Seko Fofana

Publié le 5 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Cet été, le RC Lens a réussi le joli coup de conserver Seko Fofana et même de le prolonger. Toutefois, les jours de l'Ivoirien chez les Sang et Or pourraient bien être comptés. En effet, lors de la signature de ce nouveau contrat, il a été question d'un possible de Fofana. Et c'est qui est à l'origine de cette promesse qui pourrait bien trahir le RC Lens. Explications.

Aujourd'hui, Seko Fofana est toujours un joueur du RC Lens. C'était pourtant loin d'être gagné étant donné les différents prétendants lors du dernier mercato estival. Courtisé notamment par le PSG, l'Ivoirien est finalement et a prolongé jusqu'en 2025. Il n'empêche que le départ de Fofana pourrait intervenir en 2023.

La promesse du RC Lens à Fofana

En effet, il y a quelques jours, Florent Ghisolfi, directeur sportif du RC Lens, revenait sur les coulisses de la prolongation de Seko Fofana, révélant alors une promesse faite à l'Ivoirien : « On a énormément discuté avec Seko en lui disant : « Tout ce qu’on va faire, c’est pour que tu fasses encore une saison extraordinaire. Tu nous permets de passer encore un palier si possible et on se programme peut-être pour une vente l’été prochain » ».

