Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens s'offre un énorme double coup !

Publié le 8 juillet 2020 à 15h52 par La rédaction mis à jour le 8 juillet 2020 à 15h53

Très actif en vue de son retour en Ligue 1, le RC Lens s'apprête à boucler les arrivées de Gaël Kakuta et d'Ignatius Ganago.