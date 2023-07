Mercato : Le RC Lens s’enflamme pour ses nouvelles recrues

Arnaud De Kanel

Dauphin du PSG à l'issue de la saison, le RC Lens participera à la Ligue des champions la saison prochaine. Le club artésien va donc jouer sur plusieurs tableaux et doit à tout prix se renforcer cet été. C'est déjà chose faite avec notamment Morgan Guilavogui ou encore Andy Diouf pour le plus grand bonheur de Franck Haise.

Tout comme l'OM, Le Havre, Lorient, Monaco, Lille, Montpellier, Nice, Strasbourg et encore Toulouse, le RC Lens est de retour aux affaires ce lundi. Les hommes de Franck Haise font leur retour à l'entrainement dans une actualité très chaude. Seko Fofana et Loïs Openda pourraient quitter Bollaert dans les prochaines semaines. Les Sang et Or ont prévu le coup puisqu'ils tiennent déjà leurs remplaçants.

Le RC Lens démarre fort son mercato

Le RC Lens n'a pas perdu de temps sur ce mercato estival et a déjà lâché 19,6M€ pour signer Neil El Aynaoui, Morgan Guilavogui et Andy Diouf. Libre de tout contrat, Stijn Spierings a également rejoint la formation de Franck Haise. L'entraineur est comblé.

Haise valide le recrutement