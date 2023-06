Mercato : Le RC Lens se prépare déjà au pire

Thibault Morlain

En ce début de mercato estival, le cas Loïs Openda fait trembler le RC Lens. En effet, l'attaquant belge souhaiterait rejoindre le RB Leipzig. Si les Sang et Or ferment actuellement la porte à un départ d'Openda, voilà qu'ils se prépareraient tout de même au pire, se penchant sur la succession de leur buteur.

Arrivé l'été dernier au RC Lens, Loïs Openda a réalisé une saison fabuleuse dans le nord de la France. Et voilà qu'il pourrait déjà partir. Ses performances n'ont échappé à personne et le Belge est ainsi sur les tablettes du RB Leipzig. Chaud à l'idée de rejoindre l'Allemagne, Openda doit encore attendre que Lens donne son feu vert.

Qui pour remplacer Openda à Lens ?

Pour le moment, le RC Lens se montre fermé quant à l'idée de se séparer de Loïs Openda. Il n'empêche que la succession du Belge serait à l'étude selon les informations de La Voix du Nord . Attaquant du Paris FC, Morgan Guilavogui serait proche de débarquer à Lens. Mais voilà qu'il ne serait pas en lui même le successeur d'Openda.

Le bonheur à Salzbourg

La direction des Sang et Or regarderait alors ailleurs en Europe et notamment en Autriche. Le profil du Malien Sekou Koita, aujourd'hui à Salzbourg, aurait ainsi été retenu. Toutefois, pour le moment, ce dossier ne serait pas encore réellement avancé pour le RC Lens. A suivre...