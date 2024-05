Mercato : Le RC Lens a tranché pour son nouvel entraîneur

Alexis Brunet

Franck Haise ne devrait plus être l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Le coach de 53 ans a décidé de changer d'air après quatre ans à la tête de l'équipe première. Les dirigeants lensois avancent sur la piste de son successeur et un favori se détache. En effet, Will Still aurait de grandes chances de devenir le prochain coach de Lens.

Le mercato du RC Lens va être marqué par un départ de taille. Cela ne concerne pas les joueurs, mais le coach. Franck Haise va normalement quitter Les Sang et Or et il pourrait bien rester en Ligue 1. L'OGC Nice serait le grand favori pour accueillir le technicien de 53 ans.

Will Still est le grand favori

D'après les informations de Foot Mercato, le RC Lens aurait tranché pour son nouvel entraîneur. Will Still serait désormais le grand favori pour prendre la succession de Franck Haise. Le coach de 31 ans est libre depuis son départ du Stade de Reims, le 2 mai dernier.

Will Still est également tenté par l'Angleterre

Will Still pourrait donc débarquer au RC Lens, mais il faudra faire attention à la concurrence de l'Angleterre. L'ancien coach de Reims rêverait d'entraîner dans l'un de ses pays d'origine (il est Belgo-Britannique) et si une offre de Premier League se présente, elle pourrait faire réfléchir Still.