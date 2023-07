Mercato : Le RC Lens a signé le nouveau Mbappé ? Il dit tout

Benjamin Labrousse

Qualifié en Ligue des Champions après une saison extraordinaire, le RC Lens espère réaliser un mercato estival de qualité afin de se préparer aux prochaines échéances. Désormais habitué aux bons coups, le club lensois a recruté l’attaquant du Paris FC Morgan Guilavogui. Doté d’un profil « à la Mbappé », le frère de Joshua Guilavogui pourrait bel et bien exploser en Ligue 1.

Le mercato du RC Lens sera certainement un facteur déterminant de la prochaine saison des Lensois. Si certains cadres de l’effectif de Franck Haise comme Loïs Openda ou encore Seko Fofana pourraient quitter le navire, les Sang et Or se montrent actifs sur le marché des transferts. Ainsi, Lens a récemment officialisé la signature de Morgan Guilavogui, 25 ans. L’attaquant français sort d’une grosse saison en Ligue 2 avec le Paris FC (15 buts) et a été acheté contre 4 M€ seulement.

Le RC Lens pulvérise deux records sur le mercato https://t.co/YNQJOtmISA pic.twitter.com/nblp3SAeM1 — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

« Toutes proportions gardées, il y a du Mbappé dans les jambes »

Interrogé par le Parisien au sujet du nouveau joueur du RC Lens, Idriss Ech-Chergui s’emballe. « J’ai tout de suite cru en lui, je pressentais qu’avec un tel talent, il allait exploser. Il faisait des différences incroyables. En N 2, je disais déjà à tout le monde : « Toutes proportions gardées, il y a du Mbappé dans les jambes ». Il a la vitesse, la technique et sait se battre pour récupérer les ballons. Quand on regardait les matchs ensemble, je lui disais : « Morgan, tu n’as rien à envier aux joueurs de L 1 ». Le Paris FC a été une bonne étape pour lui. Il a appris à devenir plus pro au quotidien et il a progressé dans la finition » , affirme ainsi l’ancien partenaire de Morgan Guilavogui à Toulon.

