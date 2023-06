Mercato : Le PSG vise une star, Benzema va leur jouer un sale tour

Benjamin Labrousse

Alors que le mercato estival vient tout juste d’ouvrir ses portes, le PSG semble avoir adopté une stratégie particulière pour ses recrues. Avec les arrivées libres de Milan Skriniar et de Marco Asensio, le club parisien cherche à se montrer opportun sur le marché. En fin de contrat avec Manchester City, Ilkay Gündogan attise l’intérêt de Paris, mais Al-Ittihad, club où a récemment signé Karim Benzema est également à l’affût dans le dossier de l’Allemand.

Le PSG devrait connaître un mercato estival animé. Du côté des recrues, le club parisien a d’ores et déjà bouclé plusieurs arrivées libres, et ne compte pas s’arrêter là. Cette stratégie adoptée par le conseiller sportif Luis Campos s’explique également du fait que de nombreux joueurs arrivent en fin de contrat cet été, et ce, au sein de beaucoup de grands clubs.

Le PSG intéressé par Ilkay Gündogan

Tout juste sacré champion d’Europe après sa victoire ce samedi face à l’Inter Milan (1-0), Manchester City voit son capitaine Ilkay Gündogan (32 ans) arriver en fin de contrat cet été. Récemment, le journal L’Équipe affirmait que le PSG surveillait avec attention la situation du milieu allemand, également pisté depuis plusieurs mois par le FC Barcelone.

Al-Ittihad fonce sur Gündogan