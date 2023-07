 Mercato : Le PSG veut son buteur, une réunion est annoncée

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a un peu de mal pour conclure ses gros dossiers en attaque. Paris souhaite depuis plusieurs semaines boucler le recrutement d'un avant-centre, mais ce n'est pas la chose la plus aisée. La piste la plus sérieuse semble être celle menant à Harry Kane. Mais le buteur anglais semble promis au Bayern Munich. Une réunion doit même avoir lieu ce vendredi entre les dirigeants bavarois et londoniens.

Le PSG se trouve actuellement au Japon, afin de continuer sa préparation, et de disputer des matches amicaux. Les Parisiens seront d'ailleurs opposés ce vendredi au Cerezo Osaka, ce qui sera leur troisième affrontement amical de l'été. Lors de cette rencontre, il est fort probable que l'on voit évoluer en pointe Marco Asensio, comme ce fut le cas lors du match précédent, ou bien les jeunes du centre de formation.

Le PSG cherche sa star en attaque

Avec l'absence de Mbappé, privé de tournée au Japon par le PSG, combinée à celle de Neymar, pour l'instant toujours blessé, Paris n'a pas fière allure en attaque. Les supporters parisiens s'impatientent, et ils veulent voir une, voire deux stars débarquer dans la capitale pour amener un peu de qualité devant. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, une seconde offre est partie pour Bernardo Silva, mais Manchester City est pour l'instant catégorique, et veut garder son joueur. Le PSG a aussi beaucoup de mal pour le dossier menant à l'avant-centre.

PSG : Mbappé snobe l’Arabie Saoudite, a-t-il raison ? https://t.co/nX8RMeLwdq pic.twitter.com/Qk8w63R7Mj — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Une réunion est prévue entre le Bayern et Tottenham pour Kane