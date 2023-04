Mercato : Le PSG veut frapper un gros coup, son avenir est relancé

La rédaction

Voulant construire une équipe autour de Kylian Mbappé la saison prochaine, le Paris Saint-Germain cherche son futur numéro 9 capable d'épauler le crack de Bondy. Parmi les cibles potentielles, on retrouve Harry Kane, Victor Osimhen et Romelu Lukaku. Concernant ce dernier, prêté par Chelsea à l'Inter Milan, son avenir a été relancé ces derniers jours…

Mercredi, le journal italien Gazzetta dello Sport annonçait qu'une réunion entre le club de Chelsea, qui détient Romelu Lukaku, et l'Inter Milan aurait lieu la semaine prochaine pour discuter de son avenir. Le club italien ne devrait pas garder le buteur belge tandis que Chelsea n'en voudrait pas non plus. Mais selon Fabrizio Romano, la réalité pourrait être différente.

Pas de réunion prévue la semaine prochaine

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano pour le média Caught Offside , aucune réunion n'aura lieu dans les prochains jours concernant l'avenir de Romelu Lukaku. Les deux équipes se concentreraient sur leur fin de saison et les discussions autour de l'avenir de Lukaku devraient se tenir en fin de saison.

La Ligue des Champions, élément primordial dans l'avenir de Lukaku

Selon Fabrizio Romano, Romelu Lukaku souhaiterait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour le moment, les Nerazzurri sont sixièmes du championnat italien et qualifiés en Ligue Europa Conférence. Chelsea vit une fin de saison cauchemardesque avec une cinquième défaite en cinq matchs pour Frank Lampard toutes compétitions confondues et une triste onzième place en Premier League. Si tout reste figé de cette manière, le PSG pourrait donc avoir sa chance...