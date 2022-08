Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG va-t-il réussir à vendre tous ses indésirables ?

Publié le 31 août 2022 à 08h00 par Arthur Montagne

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a une idée en tête, à savoir dégraisser au maximum son effectif en se séparant de plusieurs joueurs puisque certains d'entre eux n'entrent clairement plus dans les plans de Christophe Galtier. A quelques jours de la fermeture du marché des transferts, ce chantier s'accélère, mais le PSG arrivera-t-il à se séparer de tous ses indésirables ?

Cet été, le PSG a fait évoluer son organigramme en remplaçant notamment Leonardo par Luis Campos tandis qu'Antero Henrique a également fait son retour de façon officieuse. Et pour cause, l'objectif est clair, à savoir dégraisser au maximum l'effectif en se séparant de plusieurs joueurs, ce qui n'a pas été suffisamment fait par le passé. Dans cette optique, un loft a été créé par Luis Campos avec plusieurs joueurs non désirés par le PSG qui s'entraînent donc dans un second groupe. Et ce loft se vide petit-à-petit puisque Thilo Kehrer a rejoint West Ham tandis Georginio Wijnaldum et Ander Herrera ont respectivement été prêtés à l'AS Roma et à l'Athletic Bilbao. Des départs qui s'ajoutent à ceux d'Alphonse Areola, Arnaud Kalimuendo ou encore Eric Junior Dina Ebimbe. Mais Christophe Galtier en veut plus.

Galtier réclame des départs

Après la victoire contre Lille il y a une semaine, l'entraîneur du PSG affichait effectivement sa volonté d'avoir un effectif plus restreint. « Ce groupe vit bien ensemble, il y a des relations entre les uns et les autres au quotidien. Nous essayons de nous aérer au maximum avant d’entrer dans un tunnel durant lequel nous serons presque tout le temps ensemble. Je le répète, nous chercherons à donner du temps du jeu à chacun, et c’est pour cela que nous ne devons pas avoir un effectif trop large. Pour que chacun se sente heureux et concerné par le projet cette saison », assurait Christophe Galtier. Et ça commence à bouger.

Le dégraissage s'accélère au PSG

En effet, à quelques heures de la fermeture du mercato, le PSG a très largement avancé sur plusieurs dossiers et s'apprêtent à céder plusieurs indésirables. Ainsi, Idrissa Gueye va faire son retour à Everton sous la forme d'un transfert sec dont le montant oscillerait entre 5 et 10M€ selon les sources. Autre départ très attendu, celui de Layvin Kurzawa. Déjà écarté par Mauricio Pochettino, l'ancien Monégasque n'entrait plus du tout dans les plans de Christophe Galtier et va être prêté à Fulham avec une option d'achat. Enfin, le PSG et la Juventus ont enfin trouvé un accord pour le prêt de Leandro Paredes. Un prêt qui s'accompagnera d'une option d'achat obligatoire estimée à 20M€.

Icardi, Draxler, Navas et Rafinha, les derniers cas épineux

Par conséquent, l'effectif du PSG va être délesté de plus éléments d'ici jeudi, mais certains cas sont encore problématiques. A l'image de celui de Mauro Icardi. Convoité par Galatasaray, l'attaquant argentin attendrait que le club stambouliote trouve un accord avec le PSG. De son côté, Julian Dralxer a très peu été évoqué cet été. Les informations à son sujet sont rares, ce qui laisse à penser qu'il y a peu de chance de trouver une solution d'ici jeudi soir. Pour Rafinha, qui aurait eu quelques touches en Turquie, cela semble également compliqué. Enfin, il reste le cas Navas. Doublure de Gianluigi Donnarumma, le portier costaricien est annoncé du côté de Naples depuis plusieurs semaines. Mais les deux clubs peinent à trouver un accord. Et le temps presse.