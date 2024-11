Mercato : Le PSG va encore passer à côté de ce phénomène de Ligue 1 ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Intéressé par Leny Yoro cet été, le PSG pourrait de nouveau avoir à faire avec le LOSC à l’avenir. Et pour cause, le club lillois dispose d’un énorme talent en ses rangs en la personne d’Ayyoub Bouaddi. Né en 2007, le jeune milieu de terrain, qui aurait recalé Paris dans sa jeunesse, serait déjà dans le viseur de plusieurs tops clubs européens. Explication.

Ce n’est plus un secret, désormais, le PSG cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. De plus, Paris cherche également à se montrer très présent sur le marché français, et ne souhaite plus laisser s’échapper les plus grands talents de Ligue 1.

Ayyoub Bouaddi brille en Ligue 1

Si Bradley Barcola et Désiré Doué (recrutés respectivement en 2023 et en 2024) sont de parfaits exemples de cette nouvelle stratégie parisienne, le PSG a manqué un gros morceau cet été. Convoité par le club de la capitale depuis plusieurs mois, Leny Yoro a finalement décidé de rejoindre Manchester United. Orphelin de son prodige, le LOSC a vu éclore un nouveau diamant brut en ses rangs en la personne d’Ayoub Bouaddi. Né à Senlis (Oise) en 2007, le milieu de terrain âgé de 17 ans aurait déjà recalé le PSG dans son enfance à en croire la Gazzetta Dello Sport.

Le crack du LOSC surveillé à l’étranger

Ce dernier a finalement opté pour le LOSC, et a effectué ses débuts professionnels l’année dernière. Impressionnant de maturité dans l’entrejeu lillois, Ayyoub Bouaddi générerait déjà de l’intérêt à l’étranger. A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, l’AC Milan, la Juventus, Arsenal, Liverpool, mais aussi Chelsea seraient intéressés par sa signature, alors que le LOSC souhaite le prolonger prochainement. Affaire à suivre...