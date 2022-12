Mercato : Le PSG va connaître deux énormes échecs

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar a éclipsé ce qu'il se passait dans les clubs, notamment sur le mercato. Au PSG, Luis Campos était pied au plancher pour tenter d'attirer deux pépites brésiliennes. Malheureusement, il se dirige vers deux échecs car Endrick a filé au Real Madrid et Palmeiras se montre très exigeant au sujet d'Estevão Willian.

La guerre est déclarée entre le PSG et Palmeiras sur le mercato. Le club brésilien a accepté l'offre du Real Madrid pour Endrick et mène la vie dure au club de la capitale pour son autre joyau, Estevão Willian. Luis Campos va droit dans le mur et risque de connaître deux énormes échecs, à peine 4 mois après Milan Skriniar.

Mercato - PSG : Campos a pris une décision fracassante pour Rashford https://t.co/v7lGPdPigU pic.twitter.com/h8VCxUFrVH — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Endrick a signé au Real

Tout est bouclé entre le Real Madrid et Palmeiras pour la signature d'Endrick. Les Merengue ont officialisé l'accord ce jeudi dans un communiqué. Le jeune joueur rejoindra Madrid à l'été 2024 pour un transfert qui avoisine les 35M€ + 25M€ de bonus d'après MARCA . « Le Real Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille sont parvenus à un accord pour le joueur intègre le Real Madrid à sa majorité, en juillet 2024. Jusque-là, Endrick continuera sa formation avec Palmeiras. Le joueur se déplacera à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations du club » écrit le Real Madrid. Endrick n'a pas caché sa joie non plus sur les réseaux sociaux : « Je remercie Palmeiras. Le plus grand champion du Brésil. Champion d'Amérique et du monde, et à jamais le club de mon cœur, pour m'avoir offert tout ce dont j'avais besoin pour devenir ce que je suis aujourd'hui, pour m'avoir aidé à réaliser mes rêves et pour avoir respecté mon souhait et celui de ma famille. »

Le PSG en danger pour Estevão Willian