Mercato : Le PSG tremble avec cette annonce !

Thomas Bourseau

Ilkay Gündogan pourrait être une affaire en or au vu de la forme du milieu de terrain de 32 ans et de sa situation contractuelle du côté de Manchester City. Néanmoins, le PSG semblerait être bien en retard sur le FC Barcelone. Et ce n’est pas Pep Guardiola qui dira le contraire.

Et si le PSG mettait le grappin sur une autre star de Manchester City en plus de Bernardo Silva, signature rêvée du conseiller football Luis Campos, comme révélé par le10sport.com dès le 3 août 2022 ? Depuis quelque temps, il est question d’un intérêt du PSG pour Ilkay Gündogan dont le contrat à Manchester City arrivera à expiration le 30 juin prochain.

«Barcelone est une très belle ville !»

Le PSG se serait récemment sérieusement penché sur le dossier Ilkay Gündogan, mais semble disposer d’un retard tout de même conséquent sur le FC Barcelone comme le principal intéressé l’a laissé entendre en conférence de presse. « Barcelone est une très belle ville ! ». Et Paris ? Gündogan n’a pas été interrogé sur la question, mais Pep Guardiola a confirmé la tendance FC Barcelone.

Mercato - PSG : Guardiola donne sa réponse à Mbappé https://t.co/TWetozI1et pic.twitter.com/8tjDqKh7bp — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

«S'il va finalement au Barça, ce serait une grande signature»