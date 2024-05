Mercato : Le PSG tranche pour l'avenir de son nouveau phénomène

Benjamin Labrousse

Auteur d’une prestation remarquée face à Nice ce mercredi soir, Yoram Zague a montré de belles qualités devant Luis Enrique. L’avenir du Titi Parisien devrait bel et bien s’écrire au PSG, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027 à Paris. De plus, un véritable lien de confiance existerait entre le latéral droit de 18 ans et son entraîneur. Explications.

Au début du mois d’avril, deux nouvelles têtes apparaissaient du côté du PSG. Désormais attentif à la gestion de ses jeunes talents, le club parisien, par l’intermédiaire de Luis Enrique, alignait deux jeunes joueurs issus du centre de formation face à Clermont (1-1, le 6 avril) : Senny Mayulu et Yoram Zague. Titulaire face à Toulouse dimanche (1-3), le latéral droit a pu fêter dignement ses 18 ans avec un but contre l’OGC Nice ce mercredi soir (1-2).

Mercato - PSG : La presse italienne confirme la fin d’un vieux rêve ! https://t.co/ohD4jIeudl pic.twitter.com/mEBwD82qUi — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Yoram Zague devrait rester au PSG

Selon les dernières indiscrétions du Parisien , Yoram Zague devrait bel et bien rester au PSG la saison prochaine. L’habituel capitaine des U19, dont le cas sera passé en revue par les dirigeants parisiens en fin de saison comme pour chaque joueur de l’effectif, pourrait ainsi voir son avenir décoller à Paris, lui dont le contrat professionnel court jusqu’en juin 2027.

Luis Enrique apprécie beaucoup le jeune joueur

Si la tendance est donc à le voir rester au PSG, Yoram Zague entretient également une très bonne relation avec son coach. Le latéral droit de 18 ans bénéficie de la confiance de son coach, et n’entrevoit son avenir qu’au PSG...